Die Unter uns-Fans können sich auf weitere Rückkehrer freuen. Erst vor wenigen Tagen gab es in der Schillerallee ein überraschendes Wiedersehen mit Luke Färber. Eigentlich war die Figur zuletzt nicht mehr Teil der Serie – doch Darsteller Jakob Graf (38) konnte für einen Tag ans Set zurückkehren. Auch Josephine Becker (22) gehört seit Februar nicht mehr zum Cast der RTL-Daily. Trotzdem ist sie bald wieder als Leni mit von der Partie: Über Weihnachten ist sie zu Besuch in der Kölner Südstadt.

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder thematisiert, dass Leni ihren USA-Aufenthalt unterbrechen will, um ihrem Vater Paco (Miloš Vuković, 40) einen Besuch abzustatten. Ob es aber tatsächlich ein Wiedersehen mit Schauspielerin Josephine geben würde, war noch unklar – immerhin hätte das Ganze auch im Off vonstattengehen können. Jetzt ist aber endlich offiziell: Die Brünette wird vor der Kamera zu sehen sein. Erste Bilder zeigen schon jetzt Lenis Schillerallee-Comeback. Allerdings könnte ihr Besuch noch für ordentlich Drama sorgen. Die Auszubildende weiß nämlich nicht, dass ihr Papa Paco jetzt mit ihrer besten Freundin Nika (Isabelle Geiss, 23) zusammen ist.

Neben Josephine kehrt außerdem ein anderes bekanntes Gesicht für die Weihnachtszeit ans Set zurück. Die Beauty ist bereits ab 6. Dezember auf den Bildschirmen zu sehen – ab dem 21. Dezember kommt es dann auch zum Wiedersehen mit Aaron Koszuta (27), der Benedikt Hubers (Jens Hajek, 53) Sohn Valentin spielt.

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Nika (Isabelle Geiss), Paco (Miloš Vuković) und Leni (Josephine Becker) bei "Unter uns"

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Nika (Isabelle Geiss), Leni (Josephine Becker) und Paco (Miloš Vuković) bei "Unter uns"

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Valentin (Aaron Koszuta) und Benedikt (Jens Hajek) bei "Unter uns"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de