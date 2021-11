Kommt Jessica Paszka (31) langsam an ihre Grenzen? Vor sechs Monaten kam die kleine Tochter der TV-Persönlichkeit und ihres Verlobten Johannes Haller (33) zur Welt. Seitdem gibt die Beauty im Netz immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Neu-Mama. Auch über Schwierigkeiten spricht die ehemalige Bachelorette ganz offen mit ihrer Community. Jetzt verriet Jessica, dass Hailey-Su gerade ihre ersten Zähnchen bekomme und deswegen sehr unruhig sei.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die in Essen geborene Beauty an ihre Fans und erzählte, dass ihr Baby derzeit sehr schlecht schlafe. Zu einem kurzen Video, in dem nur das kleine Händchen ihres Kindes zu erkennen war, schrieb Jessi: "Harte Nächte aktuell". Wenig später erklärte sie dann auch den Grund dafür. "Hailey zahnt gerade so krass. Ich freue mich, dass sie Zähne bekommt, aber es ist echt hart", berichtete die 31-Jährige. Selbst die Wippe habe nicht mehr dabei geholfen, Hailey zu beruhigen.

"All das, was ich bisher erlebt habe, war nichts im Gegenteil zu diesem Sprung", erzählte Jessica. Die Eltern hätten schon einige große Entwicklungen ihrer Kleinen miterlebt, aber dieses Mal sei es besonders hart. "Das mit den Zähnen ist noch einmal eine ganz andere Liga", versicherte die Influencerin. Doch die Mama bekommt auch in dieser nervenaufreibenden Phase viel Unterstützung von ihrem Schatz. So hat Johannes beispielsweise auf die Kleine aufgepasst, während die brünette Schönheit Sport trieb.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im November 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka TV-Bekanntheit Jessica Paszka und ihre Tochter Hailey-Su

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de