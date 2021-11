Was für ein stylishes Duo! Im Frühjahr gaben Nicolas Cage (57) und seine Freundin Riko Shibata sich im Rahmen einer Shinto-Zeremonie das Jawort. Auf den ersten Blick mag das Paar für viele ungleich wirken – die beiden trennt immerhin ein Altersunterschied von 31 Jahren. Wie gut sie optisch zusammenpassen, bewiesen sie jedoch gerade erst auf ihrem ersten gemeinsamen Magazin-Cover. Nicolas und Riko haben sogar den gleichen Kleidungsgeschmack: Sie waren jetzt im heißen Partnerlook unterwegs.

Der Schauspieler und die Japanerin wurden zusammen in New York gesichtet. Auf dem Weg in ihr Hotel hüllten sie sich jedoch nicht etwa in chillige Reisebekleidung. Riko trug ein langes schwarzes Kleid und kombinierte dazu farblich passende Boots und eine Lederjacke. Und auch Nicolas war komplett in Schwarz gekleidet und hatte ebenfalls einen Ledermantel an. Ob die beiden ihre Outfits aufeinander abgestimmt haben oder passen sie nur zufällig so gut zusammen?

Auch den roten Teppich haben sie bereits mega-stylish zusammen unsicher gemacht. Das Paar feierte im Juli bei der Premiere zu Nicolas' neuem Film "PIG" in Los Angeles sein Red-Carpet-Debüt. Auch an diesem Abend setzten der 57-Jährige und seine Riko auf ein dunkles Styling.

ZapatA/MEGA Riko Shibata und Nicolas Cage, November 2021

LRNYC / MEGA Nicolas Cage und Riko Shibata im März 2020

Getty Images Riko Shibata und Nicolas Cage

