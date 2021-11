Lorik Bunjaku (25) ist wohl doch ein Gentleman! Der Ex-Bachelorette-Kandidat durfte in der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise erneut nach der Liebe im TV suchen. Dort fand er Interesse an Niko Grieserts (31) Rosenanwärterin Denise Hersing (25) – und nach einigen Startschwierigkeiten funkte es zwischen den beiden gewaltig. Kurz vor dem Finale musste die Braunschweigerin aber die Sendung verlassen, sodass Denise' Auserwählter ihr keine Rose überreichen konnte. Doch das holte Lorik offenbar schnellstmöglich nach!

Auf ihrem Instagram-Kanal gab Denise ein paar Einblicke in die Zeit nach "Bachelor in Paradise" und offenbarte: Trotz Show-Aus ging es für die beiden "außerhalb der Kameras" weiter. "Lorik hat für mich die Villa verlassen und durfte dann zu mir ins Hotel kommen. Seine Rose hat er mir natürlich mitgebracht, was mich sehr gefreut hat", schrieb die Flugbegleiterin unter dem Posting. Und auch Lorik bestätigte die Story auf seinem Account: "Ja, sie hat meine Rose wirklich bekommen", erklärte er seinen Fans.

Wie es schlussendlich für die zwei ausgegangen ist, dürfen sie bis zur Ausstrahlung der Wiedersehensshow aber nicht verraten. Ihre Community scheint sich jedoch nichts sehnlicher zu wünschen, als dass sie und Lorik ein Paar sind: "Eure Story fand ich, ehrlich gesagt, am allerschönsten und ich hoffe so, dass es auch danach gemeinsam für euch weiterging", kommentierte beispielsweise eine Userin.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, Oktober 2021

Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidat Lorik Bunjaku

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de