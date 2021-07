Was für ein seltener Anblick! Vor genau einem Jahr wurden Lena Gercke (33) und ihr Partner Dustin Schöne (36) zum ersten Mal Eltern. Zwar spricht die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin hin und wieder über ihren neuen Alltag als Mama, doch was Fotos ihres Töchterchen Zoe angeht, hält sich die Blondine bedeckt. Ihre Follower bekamen bisher meist nur die Hände der Kleinen zu sehen. Das änderte Dustin nun jedoch: Anlässlich seines eigenen und Zoes Geburtstags teilte der Werbefilmregisseur zwei süße Familienfotos!

Via Instagram postete der 36-Jährige die beiden Schwarz-Weiß-Aufnahmen der kleinen Familie. "We are Family", schrieb er zu den Schnappschüssen. Auf den Bildern knuddelt Lena ihre Tochter und drückt ihr einen dicken Kuss auf die Wange, während Dustin den Nachwuchs auf dem Arm hält. Das Gesicht der Einjährigen ist zwar nicht zu erkennen, dafür aber ihre Haarpracht: Zoe hat nämlich einen niedlichen Lockenkopf! Die Haare stachen auch den Followern ins Auge. "So schöne Löckchen!", schwärmte eine Abonnentin.

An diesem besonderen Tag meldete sich auch Lena bereits mit liebevollen Worten im Netz. "Herzlichen Glückwunsch an meine zwei Lieblingsmenschen auf der Welt", schrieb die Moderatorin an Dustin und Zoe. Dazu postete sie Bilder von sich und ihrem Liebsten sowie Fotos von ihrem Babybauch.

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit Dustin Schöne und ihrer gemeinsamen Tochter Zoe

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne und Tochter Zoe im Juli 2021

Instagram / lenagercke Dustin Schöne und Lena Gercke

