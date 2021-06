Lena Gercke (33) und Dustin Schöne (35) genossen mal wieder etwas Zeit zu zweit! Im Januar des vergangenen Jahres hatte die GNTM-Siegerin bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten würde. Seit ihre Tochter Zoe im Juli 2020 zu Welt kam, schweben Dustin und Lena auf Wolke sieben. Doch jetzt erlaubte sich das Paar, mal einen entspannten Abend ohne Kind zu verbringen.

Am Freitagabend posteten die 33-Jährige und ihr Freund das gleiche Foto in ihren Instagram-Storys. Darauf sind die beiden richtig schick angezogen. Lena kommentierte den Schnappschuss zudem mit den Worten "We out" (zu deutsch: Wir sind raus!). Ein wenig später veröffentlichte die Blondine außerdem noch ein Foto von der Lokation, wo sie und Dustin augenscheinlich essen waren.

Die Turteltauben funktionieren jedoch nicht nur als Pärchen super zusammen. Immer wieder arbeiten die beiden auch beruflich zusammen. So drehte Dustin, der eine eigene Produktionsfirma namens "Saltwater Films" besitzt, beispielsweise kürzlich einen Werbespot mit seiner Liebsten für deren neue About-You-Kollektion. "Das ist natürlich super, wenn du jemanden hast, der so viel Hingabe für seinen Job hat", erklärte Lena seinerzeit in der YouTube-Dokumentation über ihr Leben "Lena Gercke Doku – It's About You".

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Freund Dustin und Tochter Zoe, September 2020

Anzeige

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de