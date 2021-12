Im Hause Wünsche wird es musikalisch! Während Mama Anne (30) aktuell ihre Community mit Updates aus ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden hält, geht ihre älteste Tochter Miley unter die Sängerinnen. Pünktlich zum Weihnachtsfest performt das Mädchen gemeinsam mit Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit Lutz Schweigel eine Neuauflage des Kinderhits "In der Weihnachtsbäckerei". Doch wie kam es überhaupt zu der musikalischen Zusammenarbeit?

Die Idee kam dem TV-Star ganz spontan – zusammen mit Jannik Rubeck. Dass dann ausgerechnet Anne Wünsches Kleine ihn bei dem Song begleitet, rundet die ganze Geschichte perfekt ab. "Vielleicht bringt es dem einen oder anderen erstens festliche Stimmung und zum Zweiten ein gutes Gefühl", verriet Lutz gegenüber Promiflash. Für Miley ging mit der Aufnahme im Studio jedenfalls ein großer Traum in Erfüllung: Die Achtjährige wollte schon immer singen! Ihre Aufregung kann die Schülerin kaum unterdrücken – immer wieder fängt sie zu zittern an und ist voller Vorfreude.

Und auch die stolze Mutter kann es kaum erwarten, den Song ihrer Tochter zu hören. "Ich finde das so krass, jetzt war sie schon bei 'Berlin – Tag & Nacht', da haben wir schon den ersten Wunsch erfüllt, jetzt will sie unbedingt Sängerin werden, jetzt sind wir schon einen Schritt in den nächsten Wunsch rein!" Ihr Nachwuchs sei aber ohnehin "eine kleine Rampensau", weshalb Anne keinerlei Sorge hat. "Wichtig ist, dass sie Lust hat und dass es Spaß macht", stellte die Netzbekanntheit abschließend klar. Erscheinen wird das weihnachtliche Lied bereits in der Nacht auf kommenden Sonntag um 0 Uhr.

Anzeige

Privat Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley sowie Lutz Schweigel und das Team

Anzeige

Instagram / anne.miley.wuensche Anne Wünsche und Miley Merten

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Tochter Miley im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de