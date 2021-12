Bei diesen beiden wäre also eh nichts gelaufen! Temptation Island V.I.P. ist vor wenigen Wochen in die nächste Runde gegangen. Mit dabei sind unter anderem Laiendarstellerin Paulina Ljubas (24) und ihr Freund Henrik Stoltenberg. Bisher konnte das Paar den weiblichen und männlichen TV-Verführern widerstehen – könnte sich das aber mit dem Einzug von Verführer-Legende Diogo ändern? Wohl eher nicht: Denn der Muskelmann ist sowohl mit Paulina als auch mit Henrik befreundet!

Das verriet die Köln 50667-Bekanntheit nun gegenüber Promiflash: "Diogo und ich kennen uns schon jahrelang, und zwischen uns ist nie etwas gelaufen in der Vergangenheit." Sie hätten sich zwar immer gut verstanden, aber intim seien sie nicht geworden, erklärte Paulina weiter und fügte hinzu: "Natürlich ist er seit einigen Monaten auch mit Henrik befreundet. Aus Respekt zu Henrik hätte Diogo so oder so nie etwas bei mir versucht. Genau wie ich auch nicht bei ihm." Der einstige Ex on the Beach-Kandidat scheint für diese Turteltauben also keine Gefahr darzustellen. Und auch der Tätowierer selbst stellt gegenüber Promiflash klar: "Paulina kenne ich ja aus Köln. Mit Henrik war ich auch schon mal feiern oder Fußballspielen. Daher hätte ich sie auch nicht unbedingt frontal angegraben."

Bei den Teilnehmern Kate Merlan (34) und ihrem Partner Jakub Jarecki ist das wohl anders. Die Hintergrundstory: Die Tattoo-Liebhaberin und Diogo hatten in der Vergangenheit ein Techtelmechtel miteinander. Deshalb hatte Kate bei seinem Einzug in die Frauenvilla einen emotionalen Ausbruch. "Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum sie die Situation sehr beunruhigt hat. Diogo scheint in Kates und Jakubs Beziehung ein wunder Punkt zu sein, und sie wollte ihn halt nicht beunruhigen. Das spricht ja auch für sie", zeigte sich Paulina im Promiflash-Interview verständnisvoll.

