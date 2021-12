Prinz Andrew (61) scheint bester Laune zu sein – trotz allem. Am Montag begann der Gerichtsprozess gegen die angeblich enge Vertraute des in Ungnade gefallenen Royals, Ghislaine Maxwell (59). Diese soll ihren Ex-Lebensgefährten Jeffrey Epstein (✝66) beim mutmaßlichen sexuellen Missbrauch von Minderjährigen unterstützt haben. Auch der Sohn der Queen (95) soll darin verwickelt sein und muss sich in einem Zivilprozess wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung verantworten. Kurz nach Gerichtsauftakt des Maxwell-Falls wurde er jetzt aber bei einem fröhlichen Ausflug hoch zu Ross gesichtet.

Während Ghislaine in New York von Anhörung zu Anhörung unterwegs ist, hält sich Prinz Andrew in Großbritannien auf. Am Dienstagmorgen unternahm er mit Freunden einen Ausritt in Windsor. Dem 61-Jährigen sind auf Paparazzi-Fotos keinerlei Sorgen anzusehen – statt einer beunruhigten Miene hat er ein strahlendes Lächeln aufgesetzt und ist in intensive Gespräche vertieft. Weitere Bilder zeigen den Briten, wie er entspannt seinen Range Rover durch die Nachbarschaft lenkt.

Doch warum steht der Prozess um Ghislaine eigentlich in Verbindung mit Prinz Andrew? Das angebliche Opfer Virginia Giuffre belastet den Duke of York schwer. Sie sei von Epstein an Andrew "ausgeliehen" worden und habe gegen ihren Willen Geschlechtsverkehr mit ihm gehabt. Auch mit Ghislaine soll Andrew damals in engem Kontakt gestanden haben. Ob die Angeklagte ihn vor Gericht belasten wird, ist derzeit ungewiss.

Anzeige

Getty Images Ghislaine Maxwell im Jahr 2013

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew bei der Trauerfeier von Prinz Philip

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de