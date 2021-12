Cristiano Ronaldo (36) versteht die Fußballwelt nicht mehr! Bereits vier Mal wurde der Portugiese mit dem Ballon d'Or zum Weltfußballer gekürt – dieses Jahr ging er allerdings leer aus. Stattdessen gewann sein Dauerrivale Lionel Messi (34) die begehrte Trophäe. Für Sportexperten, Fans und eben auch für Ronaldo ist der argentinische Spieler aber nicht der verdiente Gewinner. Unter dem Instagram-Post einer Fan-Seite befeuerte Cristiano die negativen Reaktionen auf die vermeintliche Skandal-Wahl!

Auf Instagram begann ein Ronaldo-Anhänger in einem Posting seinen Kommentar zur Auszeichnung mit den Worten: "Diebstahl. Dreck. Schande. Einfach bedauerlich." Unter Bildern seines Idols Ronaldo schrieb er weiter: "Jeder, der klug genug ist, weiß, wer den Preis wirklich verdiente. Auszeichnungen zu erhalten, ohne sie zu verdienen, ist falsches Glück, ohne Stolz." Der Kicker kommentierte dieses Statement zustimmend mit dem Wort "Fakten" und einem Daumen hoch. Denn Messi zeigte 2021 nur selten sein fußballerisches Können – nach der Verleihung war die Aufregung deshalb besonders groß. Auch bei Ronaldo, der beim finalen Voting nur auf dem sechsten Platz landete.

Doch für die Fußball-Fans gab es eigentlich nur einen Gewinner bei der Ballon-d'Or-Verleihung in Paris: nämlich Robert Lewandowski (33). Der Star-Stürmer des FC Bayern München schoss in diesem Jahr bei allen wichtigen Wettbewerben die meisten Tore. Die Enttäuschung stand dem gebürtigen Polen ins Gesicht geschrieben. Dennoch blieb Robert fair und schrieb auf Twitter: "Gratulation an Leo Messi und Alexia Putellas, Gratulation an alle nominierten Spieler."

Getty Images Lionel Messi beim Ballon d'Or 2021

Getty Images Cristiano Ronaldo

Getty Images Robert Lewandowski bei den The Best FIFA Football Awards in München im Dezember 2020

