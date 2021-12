Channing Tatum (41) lässt Fanherzen höherschlagen! Der Schauspieler wird von seinen Supportern vor allem für seine Tanzfilme wie "Step up" oder auch "Magic Mike" geliebt. In Letzterem mimt er den Stripper Mike Lane und begeistert mit sexy Performances. Auf Twitter lässt Channing nun die Bombe platzen: "Nun gut, Welt. Sieht so aus, als würde Mike Lane wieder antanzen." Dazu tweetet er die erste Seite eines Drehbuchs mit dem Titel des dritten und allem Anschein nach letzten Teils der Strip-Filmreihe: "Magic Mike's Last Dance". Der neue Streifen kommt allerdings nicht in die Kinos, sondern wird auf HBO Max streambar sein.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de