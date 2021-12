Mathias und Sabrina wollen keine Zeit verlieren! Bei Bauer sucht Frau begegnete der Biobauer der Kosmetikerin. Tatsächlich wurde für den TV-Landwirt im Laufe der Hofwoche klar: Sie ist genau die Dame, nach der er immer gesucht hat. Nach den Dreharbeiten lief es für die beiden ebenso glatt weiter wie bereits in dem Format: Mathias und Sabrina sind ein Paar und schmieden sogar schon gemeinsam Zukunftspläne, wie der Bayer gegenüber Promiflash erzählte: Die Blondine soll schon im kommenden Jahr zu ihm ziehen!

Im Promiflash-Interview sprach der 32-Jährige über seine neue Beziehung mit Sabrina. Die Distanz macht den Turteltauben jedoch zu schaffen – vor allem, weil beide Tiere besitzen. "Das ist nicht einfach mit der Fernbeziehung, aber wir sehen uns so alle sieben bis 14 Tage. Entweder kommt sie zu mir oder ich zu ihr", berichtete der TV-Bauer. Das soll sich aber schon bald ändern. Ein Umzug steht auf dem Programm. "Wenn alles weiter so gut funktioniert, wird Sabrina nächstes Jahr zu mir ziehen", verkündete Mathias.

Dass er bei "Bauer sucht Frau" tatsächlich seine Partnerin kennenlernen würde, hat Mathias selbst nicht kommen sehen: "So richtig habe ich damit nicht gerechnet – also wirklich nicht. Es ist ja aber meistens so, dass wenn man nicht damit rechnet, es dann doch passiert."

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTLplus.

RTL Mathias, Sabrina und Melina bei "Bauer sucht Frau" 2021

RTL Sabrina und Mathias bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Stefan Gregorowius Sabrina und Biobauer Mathias

