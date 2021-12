Britney Spears (40) feiert heute einen runden Geburtstag: Die Popikone wird 40 Jahre alt! Schon jetzt kann die US-Amerikanerin auf ein bewegtes Leben zurückblicken: Nachdem sie mit ihrem Debütalbum "...Baby One More Time" 1999 die internationalen Charts stürmte, avancierte sie blitzschnell zu einem Superstar. Ihre Karriere wurde aber auch immer wieder von Skandalen und Eskapaden geprägt – und auch in ihrem Privatleben durchlebte sie viele Höhen und Tiefen. Nach ihrem öffentlichen Zusammenbruch 2007 stand die "Toxic"-Interpretin bis zuletzt unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69). Promiflash blickt für euch auf Britneys bisheriges Leben zurück – und fasst euch ein paar Meilensteine zusammen!

