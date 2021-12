Sam Asghari (27) widmet seiner Verlobten Britney Spears (40) rührende Zeilen! Bereits seit 2016 gehen der Personal Coach und die Sängerin gemeinsam durchs Leben. Der Sportler unterstützte die Beauty auch während ihres gesamten Kampfes für ein Ende ihrer Vormundschaft. Am heutigen Donnerstag hat das Paar erneut einen Grund zu feiern: Britney wird 40 Jahre alt – an diesem besonderen Tag teilte Sam eine süße Liebeserklärung an seine Liebste!

Der Hottie konnte es offenbar kaum erwarten, seiner zukünftigen Ehefrau zu deren Ehrentag zu gratulieren. Bereits einen Tag vor ihrem Geburtstag veröffentlichte Sam eine Reihe von Schnappschüssen, die ihn an ihrer Seite zeigen. "Ich nenne dich eine Löwin, weil ich deine unerbittliche Stärke bewundere, ich bin von deinem schönen Herzen inspiriert, ich feiere dein Lächeln, das meine Welt erhellt", schwärmte der 27-Jährige via Instagram.

Für ihn habe Britney jeden Tag Geburtstag und Sam wolle sie auf Händen tragen. Die Fans des Paares sind von den Aufnahmen und den Worten des Muskelpakets total berührt. "Das ist wahre Liebe, meine Freunde!" und "Ihr seid ein absolutes Power-Couple!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari 2019

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Verlobten Sam Asghari

