Bushido (43) könnte sich offenbar keine bessere Partnerin an seiner Seite vorstellen als Anna-Maria Ferchichi (40)! 2011 traf der Rapper erstmals bei einer Party auf seine heutige Ehefrau. Inzwischen sind die beiden nicht nur seit elf Jahren ein Paar, sondern auch glückliche Eltern. Erst vor wenigen Tagen kamen ihre Drillinge zur Welt. Der Musiker scheint rundum zufrieden zu sein. Vor allem ist Bushido aber stolz, seine Anna-Maria zu haben!

"Sie ist genau die perfekte Partnerin für mich. Sie ist eh so perfekt für mich, wie sie ist", schwärmte Anis Ferchichi, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt, in einem Interview mit Amazon Prime von seiner Liebsten. Es spiele für ihn gar keine Rolle, wenn die dunkelhaarige Schönheit in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr in der Blüte ihres Lebens steht und sich das Alter bemerkbar macht. "Unsere Liebe, unsere Beziehung, unsere Ehe gehen ganz weit über diese rein körperlich und optischen Dinge hinaus", verriet der Wahlberliner.

Dabei wisse Bushido ganz genau, was er an seiner Anna-Maria hat. Mit ihr an der Seite erlebt er offenbar nicht nur die schönsten Zeiten, sondern meistere auch die schlechten Zeiten mit Bravour. "Deswegen ist sie auch meine Frau, eigentlich schon, seit ich sie das erste Mal gesehen habe", erzählte der 43-Jährige.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Getty Images Bushido und seine Frau Anna-Maria

