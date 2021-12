Sie blickt zurück in ihre Vergangenheit! Daniela Katzenberger (35) ist seit einer gefühlten Ewigkeit im Reality-TV zu sehen. In den verschiedensten Formaten ließ sie Kamerateams an ihrem Leben in Deutschland und auf Mallorca teilhaben – und gewann damit die Herzen zahlreicher Fans. Kaum vorstellbar, dass es für die Katze auch ein Leben vor dem Medienrummel gab. Genau das zeigte sie ihren Followern jetzt: Ein Talent für kesse Posen hatte sie allerdings damals schon!

Bei einem Q&A auf Instagram fragte ein Fan nach einem Foto aus der Teenie-Zeit seines Idols – und das lieferte Daniela prompt: "Da war ich 17. Damals bin ich ungefähr dreimal die Woche unter den Tussi-Toaster und hab voll gerne Fotos auf 'nem Billardtisch gemacht. Aber mit Schlübber!" Auf dem Schnappschuss strahlt sie in einer transparenten weißen Bluse und farblich passenden Stiefeln, aber ohne Hose in die Kamera.

Sich in lasziven Posen ablichten zu lassen ist ein Hobby, das sich Daniela bis heute behalten hat. Auf den sozialen Netzwerken versorgt sie ihre Fangemeinde immer wieder mit heißen Bildern. Dabei bringt sie offenbar vor allem ihr gutes Verhältnis zu ihrem Körper zum Ausdruck: "Welch ein Genuss, dass ich mir die schei* Body-Kommentare nicht geben muss!"

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, September 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und ihre Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Oktober 2021

