Evgeny Vinokurov (30) hat Ja gesagt! Der Let's Dance-Star gab kürzlich süße Liebesnews bekannt: Er und seine Partnerin Nina Bezzubova planen, den Bund fürs Leben einzugehen. Der gebürtige Russe machte seiner Liebsten einen Heiratsantrag. Kurz darauf ließ das Paar die nächste Bombe platzen: Sie erwarten ihren ersten Nachwuchs. Während ihr Baby im Bauch seiner Mutter noch heranwächst, machten die beiden jetzt an anderer Stelle Nägel mit Köpfen: Evgeny und Nina haben geheiratet!

"Endlich kann ich einen der schönsten und aufregendsten Momente meines Lebens mir euch hier teilen", teilte Evgeny auf Instagram mit. Dazu zeigte der Profitänzer eine Reihe von Schnappschüssen, die ihn und seine Ehefrau am wohl schönsten Tag ihres Lebens zeigen. "Im September haben wir zueinander das Jawort gesagt und unser Elopement in Montepulciano, Toskana, Italien, gefeiert", gab Evgeny weitere Details zu der romantischen Zeremonie preis.

Auf einem Foto küsst Evgeny ganz sanft den Bauch seiner schwangeren Ehefrau. In seinem Text wurde der TV-Star ganz emotional, als er an seine kleine eigene Familie dachte, die er jetzt hat. "Ich bin sehr froh diesen Schritt gemacht zu haben, da er für mich sehr viel in meinem Leben verändert hat. Jetzt sind wir eine richtige offizielle Familie", freute sich Evgeny auf seine Zukunft mit Nina und ihrem ersten Baby.

Anzeige

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov, "Let's Dance"-Profitänzer

Anzeige

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov und seine Partnerin Nina Bezzubova

Anzeige

Instagram / ninabezz Nina Bezzubova und Evgeny Vinokurov

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Evgeny und Nina noch vor Geburt ihres Babys heiraten? Ja, damit habe ich gerechnet. Nee, ich bin total baff! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de