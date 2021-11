Bei Dennis Schick (33) läuft es in Sachen Liebe im Moment rund! Seit Oktober ist die Scheidung des Traumfrau gesucht-Kultkandidaten von seiner Ex-Frau Patricia Mandrella endlich durch – und seit ein paar Wochen gibt es in seinem Leben wieder eine neue Dame: Der Rheinländer datet die Bloggerin Julia Rosenkranz. Aber was schätzt Dennis an seiner Julia eigentlich besonders? Promiflash hat bei dem selbst ernannten Nachwuchs-Influencer nachgefragt...

"Ich schätze an ihr ihre Intelligenz, ihren Ehrgeiz sowie ihre liebevolle Art", schwärmte Dennis jetzt im Promiflash-Interview. Aber auch Julia ist von dem Rheinländer ganz hin und weg. "Er bringt mich zum Lachen und behandelt mich wie eine Prinzessin", betonte sie und gewährte einen kleinen Einblick in ihre Beziehung: "Jeder gemeinsame Tag ist etwas Besonderes. Wir sind beide sehr aktiv und wollen jeden Moment genießen."

Aber wie ernst ist es denn zwischen Dennis und Julia schon – sind zwischen den beiden beispielsweise schon die drei magischen Worte gefallen? "Nein, aber wenn wir uns in die Augen schauen, wissen wir, was wir uns bedeuten", erklärte Dennis.

Instagram / dennisschick Dennis Schick im November 2021 in Paris

Privatmaterial Dennis Schick (r.) und seine Freundin Julia

Instagram / dennisschick Dennis Schick, Reality-TV-Star

