Britney Spears (40) bekommt süße Geburtstagsgrüße von Paris Hilton (40)! Die Sängerin und das It-Girl verstehen sich, seitdem sie Fuß im Showgeschäft gefasst haben. Bereits in jungen Jahren galten die Frauen als beste Freundinnen. Während Britneys Vormundschaftsprozesses unterstützte Paris ihre BFF immer wieder öffentlich. Jetzt feierte Britney ihren 40. Geburtstag. Anlässlich ihres Ehrentages veröffentlichte Paris für ihre Freundin eine Lobeshymne im Netz!

Zu lustigen Partyschnappschüssen, die Paris auf Instagram postete, schrieb sie für Britney einen rührenden Text. "So viele magische Erinnerungen mit dir! Du bist schön, lustig, freundlich und so ein Licht in dieser Welt", schwärmte das Model von der "Toxic"-Interpretin. Dabei kam die Blondine auch dazu, Britneys gewonnenen Prozess um ihre Vormundschaft zu erwähnen: "Ich freue mich so sehr auf dein nächstes Kapitel, in dem du deine Freiheit und deine bevorstehende Hochzeit feierst! Du verdienst alles Glück der Welt".

Tatsächlich sollen die Vorbereitungen für Britneys Hochzeit mit ihrem Partner Sam Asghari (27) schon auf Hochtouren laufen. Ein Insider verriet gegenüber People, dass die Musikerin eine kleine Zeremonie plane und derzeit schon nach einem geeigneten Veranstaltungsort suche. "Britney spricht darüber, was für eine Art von Hochzeit sie sich wünscht und hat schon einige Locations in Betracht gezogen", berichtete die Quelle.

Instagram / parishilton Paris Hilton und Britney Spears

Getty Images Paris Hilton, September 2021

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, September 2019

