Falko Ochsenknecht hatte es in seiner Jugend nicht leicht. Der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller wurde als Kind von seinen Mitschülern gemobbt – dies lag unter anderem an seinem Nachnamen. Dieser lässt erwarten, dass der Laiendarsteller auf irgendeine Art und Weise mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht verwandt ist, doch dem ist nicht so. Für seine Mobber war sein Name gefundenes Fressen.

Falko erzählte jetzt gegenüber Bild, dass er oft von seinen Mitschülern als Ochse bezeichnet worden sei. "Ich wurde in der Jugend sehr viel geärgert, es wurde sich über mich lustig gemacht, ich war oft der Sündenbock und wurde regelmäßig verprügelt", verriet der 34-Jährige. Ihm habe sogar eine Gruppe von Jugendlichen zu Hause aufgelauert, um ihn dort in eine Schlägerei zu verwickeln. Heute wisse er, dass er als Kind oft schwierig gewesen sei, doch rechtfertige dies das Verhalten der anderen Schüler in seinen Augen nicht.

Falko wurde später durch seine Rolle bei "Berlin - Tag & Nacht" zum Serienstar – zuletzt nahm er außerdem an der Datingshow Adam sucht Eva teil. "Kurioserweise waren die Ersten, die mir damals geschrieben haben, als ich im TV zu sehen war, diejenigen, die mich in der Schule am meisten gemobbt hatten", berichtete der Wahlberliner.

RTLZWEI Falko Ochsenknecht bei "Adam sucht Eva"

RTLZWEI Martin Wernicke, Falko Ochsenknecht, Laura Maack und Lutz Schweigel

RTL2 Falko Ochsenknecht, Ole-Darsteller bei "Berlin - Tag & Nacht"

