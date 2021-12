Was ist nur bei Aaron Carter (33) und Melanie Martin los? Bei dem Sänger und seiner Ex lief bis vor einer Woche eigentlich noch alles rund: Die zwei waren verlobt und sind gerade erst Eltern ihres ersten gemeinsamen Sohnes Prince Lyric geworden. Am Dienstag gab der Musiker aber überraschend das Liebes-Aus im Netz bekannt und machte der Mutter seines Kindes schwere Vorwürfe. Nun teilte Aaron erneut einen alarmierenden Post!

In seiner Instagram-Story teilte der 33-Jährige beunruhigende Neuigkeiten: Anscheinend ist es zwischen ihm und seiner Ex-Verlobten erneut eskaliert. "Ich bin buchstäblich in meinem eigenen Schlafzimmer gefangen, weil meine Ex mein Haus nicht verlassen möchte", schilderte er die Situation. Was genau vorgefallen war, führte er aber nicht weiter aus.

Unter anderem hatte Aaron Melanie zuvor vorgeworfen, sich hinter seinem Rücken mit dem Teil seiner Familie verbrüdert zu haben, zu dem er keinen Kontakt hat. "Ich habe die hinterhältigste, betrügerischste Familie, und Melanie hat mich die ganze Zeit angelogen, indem sie mit meiner Zwillingsschwester und anderen Familienmitgliedern kommuniziert hat", warf er ihr auf Twitter vor.

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter und Melanie Martin

Instagram / aaroncarter Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie und seinem Sohn Prince Lyric

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter und Melanie Martin

