Es ist ein harter Schlag für sie! Evelyn Burdecki (33) begeistert ihre Fans mit markigen Sprüchen und mitreißenden Auftritten: Zuletzt trat die Blondine bei Schlag den Star zwar ohne Erfolg, aber mit jeder Menge Power gegen Sophia Thomalla (32) an und bot ihrem Publikum eine große Show. In diese heile Welt bricht nun eine schreckliche Nachricht: Denn Evelyns Papa ist ganz plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben.

Wie das Management der TV-Bekanntheit jetzt auf Anfrage von Bild bestätigte, sei Ihr Vater Klemens vor wenigen Tagen ganz überraschend verstorben: "Die Familie ist in tiefer Trauer. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns nicht weiter dazu äußern werden." Der gebürtige Pole hatte viele Jahre als Sicherheitsmann gearbeitet und wurde 76 Jahre alt.

Anfang August hatte Evelyn ihrem Vater noch mit einem süßen Post zum Geburtstag gratuliert. Auf Instagram teilte die einstige Dschungelkönigin damals einen süßen Schnappschuss und liebe Worte: "Ein Mann der mich auf Händen trägt, ein Mann wie ein Baum, das ist bis heute mein Paps."

