So geht es Alec Baldwin (63) nach dem schrecklichen Unglück am "Rust"-Set. Vor wenigen Wochen löste sich bei Dreharbeiten zu dem Western-Film ein Schuss. Dabei wurde Kamerafrau Halyna Hutchins getötet und Regisseur Joel Souza (48) verletzt. Zunächst hieß es, Alec hätte die Waffe abgefeuert, in dem Glauben, sie sei nicht mit scharfer Munition geladen. Inzwischen behauptet der Schauspieler aber, er habe die Pistole zwar in der Hand gehalten, doch die Waffe sei von selbst losgegangen. Doch fühlt er sich dennoch schuldig wegen dem, was passiert ist?

In einem Interview mit ABC News erklärte der 63-Jährige, dass die Tragödie an dem Filmset das Schlimmste sei, was ihm je widerfahren ist. Seither plagen ihn wohl regelmäßig Albträume: "Mir geht es körperlich nicht gut. Ich bin erschöpft, weil ich versuche, für meine Kinder da zu sein. Meine Familie ist alles, was ich habe." Schuldig fühlt sich der siebenfache Vater aufgrund des tödlichen Schusses allerdings nicht. Schließlich besteht Alec darauf, dass er nie abgedrückt hat. "Irgendjemand ist verantwortlich dafür. Ich weiß zwar nicht wer, aber ich bin es nicht. Ich meine, ganz im ernst, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass ich verantwortlich bin, hätte ich mich vielleicht umgebracht. So etwas sage ich nicht leichtfertig", offenbarte er.

Alec erklärte außerdem, dass der tragische Set-Unfall offenbar keine juristischen Konsequenzen für ihn haben wird. Dennoch wolle er weiterhin mit den Ermittlern zusammenarbeiten, damit die ganze Sache aufgeklärt werden kann. "Ich habe nichts zu verbergen", betonte er.

Getty Images Halyna Hutchins, Kamerafrau

MEGA Alec Baldwin im November 2021

Getty Images Alec Baldwin in Beverly Hills, Kalifornien

