Ob Rita Ora (31) wohl genauso verknallt ist, wie diese Bilder vermuten lassen? Ihre verliebten Blicke gelten natürlich Taika Waititi. Seit gut einem halben Jahr sind die Sängerin und der Regisseur inzwischen liiert. Nachdem sie ihre Beziehung zuerst lange geheimzuhalten versucht hatten, zeigt das Paar jetzt umso häufiger öffentlich seine Zuneigung – wie etwa bei den MTV EMAs. Jetzt wurden der "Jojo Rabbit"-Filmemacher und die "For You"-Interpretin sogar bei einem Date abgelichtet.

Paparazzi entdeckten die Turteltauben am Donnerstag in Woollahra, einem Vorort von Sydney. In der australischen Metropole hatten sie sich im März ineinander verliebt und kehrten nun dorthin zurück, um ein romantisches Dinner zu genießen. Die von den Schnappschussjägern geschossenen Fotos zeigen Rita und Taika auf dem Weg zu einem Restaurant. Während die Musikerin es mit ihrem schwarzen Crop Top und einem Rock mit hohem Beinschlitz sehr elegant hielt, entschied sich ihr Freund für einen eher lässigen Look. Der gebürtige Neuseeländer trug ein blaues Jackett mit Farbflecken, das er mit einer schlichten dunklen Hose kombinierte.

Die meiste Zeit über hielten die 31-Jährige und Taika sogar Händchen und strahlten sich gegenseitig an. Dass es nicht nur so wirkt, als ob es zwischen den beiden ernst ist, sondern auch tatsächlich so ist, beteuerte kürzlich erst ein Insider gegenüber New Idea. "Taika nennt Rita ständig 'Ehefrau' und spricht davon, dass er ihr erster und letzter Mann sein wird", plauderte die Quelle aus.

MEGA Rita Ora und Taika Waititi in London im November 2021

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei den MTV EMAs in Budapest im November 2021

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora bei den MTV-EMA in Budapest, November 2021

