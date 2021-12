Sie sind ein eingespieltes Team. Luca Hänni (27) und Christina Luft (31) verliebten sich nach ihrer Teilnahme bei Let's Dance im vergangenen Jahr ineinander und sind seitdem unzertrennlich. Gerade erst nahmen sie gemeinsam an der "Let's Dance"-Tour teil, die in den großen Konzerthallen Deutschlands stattfand. Natürlich verfolgen die beiden auch getrennt voneinander Projekte. Der Unterstützung des anderen können sich Luca und Christina dabei aber immer sicher sein.

Der Sänger ist derzeit Teil der Jury von "The Masked Singer Switzerland" – natürlich ohne seine Christina. Doch so ganz muss Luca dabei nicht auf seine Freundin verzichten. "Hey my love. Unterstützung ist unser A und O", schreibt die "Let's Dance"-Tänzerin auf Instagram direkt an ihren Herzbuben. Ob bei Liveshows auf der Bühne, hinter den Kulissen, gemeinsam auf Tour, bei Konzerten, Promotouren, Werbedrehs oder TV-Shows – die beiden seien immer füreinander da, postet Christina. "Es geht zwar auch super allein, aber zu zweit ist es einfach schöner", meint sie.

"Auch bei 'The Masked Singer Switzerland' ist natürlich ein kurzes Hallo vor dem Raten drin", gibt Christina ihrer Community preis und postet dazu zwei Bilder – offenbar aus dem Backstagebereich der Show.

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni, September 2021

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft im Dezember 2021

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft auf der Hochzeit von Freunden, September 2021

