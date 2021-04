Christina Luft (31) und Luca Hänni (26) blicken auf ihre Beziehung zurück! Im letzten Sommer bestätigen die Profitänzerin und der Sänger das, was Fans bereits einige Zeit vermuten: Ja, sie sind tatsächlich zusammen! Zuvor waren die beiden auch das absolute Let’s Dance-Traumpaar der 13. Staffel. Doch Romantik kam in den ersten Wochen ihrer Zweisamkeit eher nicht auf: Das intensive Training und der vollgepackte Terminkalender ließen kaum Zeit für Privatsphäre. Jetzt ließen Christina und Luca Revue passieren, wie sie mit der Zeit immer größere Gefühle füreinander entwickelten. Dabei offenbarte Christina: Sie hatte es von Anfang an auf Luca abgesehen!

