Haben Sarah Engels (29) und ihr Mann Julian (28) mit ihrer Namenswahl ins Schwarze getroffen oder eher nicht? Wie die Sängerin und der Fußballer gerade erst voller Stolz verkündeten, ist ihr erstes gemeinsames Kind seit Donnerstag auf der Welt. Das war allerdings nicht das Einzige, was das Paar bereits preisgab: Die beiden verrieten auch, wie ihr Töchterchen heißt – nämlich Solea Liana. Doch die Promiflash-Leser sind zwiegespalten, was sie von dem Namen halten sollen...

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage gaben 4.304 Menschen (Stand: 3. Dezember, 14:30 Uhr) ihre Meinung ab. Doch das Urteil fällt alles andere als eindeutig aus. Nur eine knappe Mehrheit von 58,2 Prozent gibt an: Sie finden, dass Solea Liana total schön klingt. 41,8 Prozent der Teilnehmer hingegen gestehen: Der Name trifft leider überhaupt nicht ihren Geschmack. Doch die Hauptsache ist zum Glück sowieso, dass Sarah und Julian gefällt, wie sie ihr Mädchen genannt haben.

In der Kommentarspalte unter dem Promiflash-Beitrag zu den Babynews der "Te Amo Mi Amor"-Interpretin und ihres Gatten auf Instagram herrscht allerdings Einstimmigkeit: So finden fast alle User den Namen spitze! "Was ein toller Name", "Ein sehr schöner Name" oder: "Süßer Name", lauten nur drei der begeisterten Nachrichten.

