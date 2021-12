Haben sich Taylor Swift (31) und ihr Joe Alwyn (30) jetzt tatsächlich verlobt? Immer wieder kommen Gerüchte rundum das Liebesleben des Popstars und des Schauspielers auf – doch jetzt schilderte ein Insider die angebliche Verlobung des Paares besonders detailliert. Der Brite habe während eines romantischen Dinners in London um die Hand der "Love Story"-Interpretin angehalten. "Er steckte ihr dann einen riesigen Diamantring an den Finger und machte ihr einen Heiratsantrag. Natürlich hat Taylor Ja gesagt", berichtete der Promi-Experte gegenüber OK! Magazine. Aber damit nicht genug! Taylor und Joe sollen nämlich zudem schon in wenigen Tagen heiraten...

