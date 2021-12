Der Schock dürfte bei vielen noch tief sitzen: Am Samstag wurde bekannt, dass Mirco Nontschew verstorben ist. Der Comedian wurde gerade einmal 52 Jahre alt und war am vergangenen Freitagnachmittag von der Polizei leblos in seiner Wohnung in Lankwitz aufgefunden worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es keine, wie es vonseiten der Beamten hieß. RTL kündigte nun eine Sondersendung in Gedenken an den Komiker an.

Die Gedenksendung mit dem Titel "In Liebe an Mirco Nontschew" wird am morgigen Sonntag um 24 Uhr auf RTL zu sehen sein. In einer Pressemitteilung heißt es: "Zum Gedenken an Mirco Nontschew, der mit nur 52 Jahren verstorben ist, sendet RTL am Sonntag, 5.12.2021, um 0.00 Uhr nach 'Menschen, Bilder, Emotionen' eine 40-minütige Sondersendung 'In Liebe an Mirco Nontschew' mit den besten Szenen aus 'RTL Samstag Nacht', um an den einmaligen Comedian zu erinnern."

Anschließend an das Format werden bis in die frühen Morgenstunden des darauffolgenden Montags mehrere "Best of RTL Samstag Nacht"-Folgen wiederholt. Mirco Nontschew hatte von 1993 bis 1998 bei der ersten großen deutschen Comedy-Show mitgewirkt und zur Stammbesetzung gehört.

Getty Images Mirco Nontschew im Jahr 2013

Getty Images Mirco Nontschew, Comedian

United Archives GmbH / ActionPress Mirco Nontschew, Tanja Schumann, Stefan Raab, Wigald Boning und Stefan Jürgens, 1995

