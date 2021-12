Ist Eminems (49) Tochter etwa sein größter Fan? An Bewunderern dürfte es dem Rapper sicherlich nicht mangeln. Immerhin gehört er schon seit Jahren zu den größten Stars der Musikszene – und seine Fans versorgt der "Lose Yourself"-Interpret regelmäßig mit neuen Songs. Allein im vergangenen Jahr brachte er gleich zwei Alben raus. Die scheinen auch seiner Tochter Hailie Jade (25) zu gefallen. Sie gehörte laut Spotify 2021 zumindest zu den Top-Fans ihres Papas.

Das verriet die 25-Jährige in einem TikTok-Video. Auf der Musikplattform Spotify können sich die User am Ende des Jahres anschauen, welche Songs oder Künstler sie in den vergangenen Monaten am meisten gehört haben. Bei Hailie war das tatsächlich die Musik ihres eigenen Vaters. Sie gehört sogar zu den oberen drei Prozent der Eminem-Fans in der App. Das heißt, dass sie die Songs des 49-Jährigen häufiger gehört hat als 97 Prozent der anderen User. Was ihr Dad wohl dazu sagt? "Ich glaube, mein Vater ist verrückt geworden", kommentierte sie ihren Clip.

Obwohl Hailie noch nicht mit der Fangemeinde ihres berühmten Papas mithalten kann, hat die Influencerin sich in den vergangenen Jahren selbst einen Namen gemacht. Allein auf Instagram hat Hailie schon 2,3 Millionen Follower.

Instagram / hailiejade Hailie Jade Scott Mathers, Eminems Tochter

Getty Images Eminem bei den Oscars, 2020

Instagram / hailiejade Hailie Jade Scott Mathers im Oktober 2021

