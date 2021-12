Schon bald startet das neue Sex and the City-Spin-off And Just Like That. Fans auf der ganzen Welt freuen sich bereits auf die neuen Geschichten von Carrie (gespielt von Sarah Jessica Parker, 56), Miranda (gespielt von Cynthia Nixon, 55) und Charlotte (gespielt von Kristin Davis, 56). Da Willie Garson (✝57), der Carries besten Freund in der Serie mimt, kürzlich verstorben ist, fragen sich nun viele: Was wird jetzt mit seiner Serienfigur passieren?

Michael Patrick King, der Showrunner des "Sex and the City"-Reboots brachte jetzt etwas Licht ins Dunkel. Er verriet gegenüber The New York Times, dass niemand in der TV-Serie stirbt. Weder Kim Cattralls (65) Charakter Samantha, noch Willies Rolle Stanford Blatch sollen den Serientod sterben. Zu Letzterem erklärte Michael: "Es wäre nicht charmant gewesen und das würden bestimmt auch die Zuschauer so sehen." Willie wird also, wie es klingt, Teil der Serie sein und auf den Bildschirmen ewig weiterleben.

Der Schauspieler ist im September im Alter von 57 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben – seine Krankheit hatte der TV-Star zu Lebzeiten jedoch aus der Öffentlichkeit gehalten. Ein Insider, der an der Produktion von "And Just Like That" beteiligt war, verriet vor einigen Wochen gegenüber DailyMail, dass das Sequel Willie gewidmet werden soll.

Anzeige

Getty Images Willie Garson, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Anzeige

Backgrid / ActionPress Willie Garson am "And Just Like That"-Set im Juli 2021

Anzeige

Instagram / sarahjessicaparker Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Nicole Ari Parker im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de