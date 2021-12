Sie ist nun unter die Autoren gegangen! Serena Williams (40) ist nicht nur ein gefeierter und erfolgreicher Tennisstar, sondern auch die liebende Mutter einer Tochter. Ihre Follower lässt sie gern an ihrem Mama-Alltag teilhaben und teilt regelmäßig niedliche Augenblicke mit ihrer Kleinen. Nun überrascht sie ihre Community aber mit etwas ganz anderem: Serena bringt nämlich ein Kinderbuch auf den Markt!

Das verkündet die 40-Jährige jetzt auf ihrem Instagram-Profil. "Wir sind sehr stolz darauf, Qai Qais erstes Buch "The Adventures of Qai Qai" ankündigen zu können – eine Geschichte über die Kraft der Freundschaft und der Fantasie", schreibt die Sportlegende zu einem Netzbeitrag. In dem Kinderbuch geht es um ein junges Mädchen, dass kurz vor einer Tanzaufführung steht und Angst hat, zu versagen. Doch die Puppe Qai Qai hilft der Kleinen dabei und macht ihr Mut.

Ob sich Serena da an ihrer BFF Herzogin Meghan (40) ein Beispiel genommen hat? Die Ehefrau von Prinz Harry (37) hat nämlich auch erst vor ein paar Monaten ein Kinderbuch herausgebracht. In einem Interview mit der NPR-Radiosendung "Morning Edition Sunday" erzählte sie, worum es in dem Buch geht: "Es geht darum, mit jemandem zu wachsen und diese tiefe Verbindung zu haben und dieses Vertrauen, dass man den anderen sowohl in guten wie in schlechten Zeiten an seiner Seite hat."

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Olympia und ihrem Mann Alexis Ohanian

Getty Images Serena Williams bei der Met Gala 2021

Getty Images Herzogin Meghan, Frau von Prinz Harry

