Familie wird bei Serena Williams (40) großgeschrieben! Das bewies die Tennisspielerin jetzt mit ihrem neuen Projekt – sie arbeitete zusammen mit ihrer Schwester Venus Williams (41) am Film "King Richard", der vom Einfluss ihres Vaters auf ihr Leben und ihre Karriere erzählt. Gespielt wird ihr Papa darin von Hollywoodstar Will Smith (53). Bei der Premiere wurde die Sportlerin jetzt von ihrem Mann und ihrer Tochter unterstützt.

Die dreiköpfige Familie kam farblich aufeinander abgestimmt ganz in Schwarz zum Event – tatsächlich trug Serenas Tochter Olympia sogar dasselbe Kleid wie ihre berühmte Mutter. Die Vierjährige posierte, was das Zeug hielt und schien sich auf dem Red Carpet pudelwohl zu fühlen. Das Mutter-Tochter-Gespann zeigte sich bei der Filmpremiere in Los Angeles jedoch nicht zum ersten Mal im Partnerlook: Erst vergangenen Monat begeisterten die beiden bei einem Fotoshooting mit ihren aufeinander abgestimmten Looks.

"King Richard" war für Serena ein wahres Herzensprojekt – die 40-Jährige schwärmte gegenüber Digital Spy: "Es ist wirklich surreal für mich und zu sehen, wie Will meinen Vater Richard Williams spielt, hat den Film auf ein ganz neues Level gebracht. Er ist so einfühlsam und gut gemacht, wirklich ein Meisterwerk."

Serena Williams und ihre Tochter Olympia



Demi Singleton, Serena Williams, Will Smith, Venus Williams, Saniyya Sidney und Aunjanue Ellis

