Auch Prinz Harry (37) hat immer mal wieder neue Interessen! Seit zwei Jahren lebt der Prinz zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (40) und den gemeinsamen Kindern Archie (2) und Lilibet in den USA. In seinen eigenen vier Wänden hat der Bruder von Prinz William (39) mehr Zeit für seinen Nachwuchs, aber auch für andere Dinge – wie etwa Hobbys! In einem Video gab Harry nun möglicherweise einen Hinweis auf seine neuste Leidenschaft!

Harry hatte kürzlich einen Videocall mit den Preisträgern der Legacy Awards, welche zu Ehren von Prinzessin Diana (✝36) zweimal jährlich verliehen werden. Dort gewährte er ein paar Einblicke in sein Familiendomizil in seiner Wahlheimat Montecito. Im Hintergrund war ein riesiges Teleskop zu bewundern. Ob es als Dekoration oder wirklich als richtiger Zeitvertreib dient, ist allerdings nicht bekannt. Falls es wirklich ein neues Interesse des Prinzen sein sollte, hätte er in der Nähe von Santa Barbara definitiv die Möglichkeit, einen guten Ausblick auf den Sternenhimmel zu erhaschen.

Ein weiteres Hobby des 37-Jährigen: die Meditation. Um sich besser konzentrieren und entspannen zu können, mache er gerne Konzentrationsübungen, wie die Daily Mail 2019 berichtet hatte. Es soll Harry dabei helfen, in seinem turbulenten Leben zwischen Reisen, wichtigen Terminen und Familie seine mentale Verfassung zu festigen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2021 in New York City

Getty Images Herzogin Meghan zusammen mit Söhnchen Archie und Prinz Harry in Kapstadt

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

