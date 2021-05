Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) haben es sich in ihrem Zuhause richtig gemütlich gemacht! Seit März 2020 wohnt das Paar mit Söhnchen Archie Harrison (2) in Montecito in Kalifornien. Inzwischen erwarten der Enkel der Queen (95) und die Schauspielerin ihr zweites Baby. Im Rahmen einer neuen Doku-Serie machte der Rotschopf jetzt nicht nur einen Seelenstriptease, sondern gab auch private Einblicke in sein Haus in Los Angeles: So sieht es bei Harry und Meghan zu Hause aus!

In der neuen Doku-Serie von Apple+ "The Me You Can't See" packte Harry im Gespräch mit Oprah Winfrey (67) erneut über sein Leben als Prinz im britischen Königshaus aus. Während ihres Gesprächs saßen die beiden im Wohnzimmer von Harrys Anwesen, das laut Medienberichten über neun Schlafzimmer und 16 Bäder verfügen soll. Auf den Interview-Aufnahmen ist zu erkennen, dass das Wohnzimmer über Fenster mit Holzrahmen verfügt, durch die viel Tageslicht einströmt. Das Zimmer ist sehr schlicht und in einem cremefarbenen Ton gehalten. Deko setzen Harry und Meghan offenbar sparsam ein.

Die dominierenden Töne des Zimmers sind cremeweiß, braun und grün. Das Paar ist offenbar Fan des typischen Landhausstils und natürlicher Farbtöne. Zuschauer dürfen auch einen Blick in den Garten des royalen Couples werfen. Dort verweilen Harry, Meghan und Archie zwischen Bäumen, einem Beet und saftig grünem Rasen. Und bald tobt da draußen nicht nur Archie, sondern auch seine Schwester, die demnächst das Licht der Welt erblickt.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Instagram / misanharriman Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie

Anzeige

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de