Wer ist der neue Mann an Willow Smiths (21) Seite? Die Tochter von Will Smith (53) und Jada Pinkett-Smith (50) verriet erst Anfang des Jahres, dass sie und ihr Partner Tyler Cole eine polyamoröse Beziehung führen, womit es ihr also frei überlassen ist, wie viele Partner sie hat. Jetzt scheint die Sängerin an einem neuen Mann Gefallen gefunden zu haben und kam ihm bei einem Strandbesuch ganz schön nahe.

Auf Paparazzifotos, die DailyMail vorliegen, sieht man die "Transparent Soul"-Interpretin kuschelnd mit dem Musiker De'Wayne. Die beiden fielen auf einer Sonnenliege übereinander her und tauschten ein paar innige Küsse miteinander aus. Die 21-Jährige trug einen sexy schwarzen Bikini und eine stylishe Sonnenbrille, während ihre neue Liebschaft ihr den Rücken mit Sonnencreme einrieb. Ihre Haare scheint sich die Künstlerin erst vor Kurzem wieder frisch abrasiert zu haben.

Vor einigen Monaten erklärte Willow ihrer Mutter und ihrer Großmutter bei "Red Table Talk" ihre Entscheidung, eine polyamoröse Beziehung mit Tyler zu führen: "Ich finde, die Basis für Polyamorie ist die Freiheit, sich eine Art von Beziehung zu schaffen, die für einen selbst funktioniert, anstatt sich einfach an die Norm der Monogamie anzupassen." Sie betonte jedoch, dass sie sich selbst nicht vorstellen könne, mehr als zwei Partner zu haben.

Getty Images Willow Smith im Oktober 2020 in Los Angeles

Getty Images Willow Smith und Tyler Cole, 2019

Getty Images Willow Smith, Sängerin

