Steht damit ein neuer Dschungelcamp-Bewohner fest? In wenigen Wochen soll das TV-Spektakel zum ersten Mal nicht in Australien, sondern in Südafrika stattfinden. Schon seit längerer Zeit steht fest, dass Filip Pavlovic (27) als Gewinner der Dschungelshow sowie Lucas Cordalis (54) und Harald Glööckler (56) sich in das Abenteuer stürzen werden. Zudem wird gemunkelt, dass auch Promi-Bodyguard Peter Althof und Dieter Bohlens (67) einstige Liebhaberin Janina Youssefian (39) mit von der Partie sind. Ein Promi war bisher noch nie als Teil des Casts gehandelt worden – scheint aber auch in den Dschungel aufzubrechen: DSDS-Star Cosimo Citiolo (39).

Laut Bild-Informationen wurden die Teilnehmer der 2022er-Staffel am vergangenen Wochenende in die MMC-Studios nach Köln eingeladen – und zwar zum super-geheimen Dreh des neuen TV-Abspanns. Während die bereits offiziell bekannten VIPs relativ offen damit umgehen konnten und Modedesigner Harald sogar Eindrücke vom Set auf Social Media veröffentlichte, mussten alle noch nicht bekannten Kandidaten komplett abgeschirmt werden. Allerdings wurde Cosimo wohl am Drehort gesichtet – er könnte demnach im Januar im Flieger in Richtung Süden sitzen. Ein Insider verriet, dass beim Dreh des Clips trotz Verlegung von Down Under nach Afrika alte Dschungelcamp-Traditionen bewahrt bleiben: "Es wurde auch dieses Jahr an altbewährten Szenen festgehalten. So steht die Limousine wieder in der bekannten Dschungelkulisse."

Obwohl in den vergangenen Wochen mehrfach darüber spekuliert worden war, dass der Südafrika-Dschungel aufgrund der aktuellen Pandemie-Entwicklung womöglich verschoben werden muss, sei derzeit noch geplant, dass die Teilnehmer in der zweiten Januarwoche zu dem ausländischen TV-Set aufbrechen werden. Kurz nach ihrer Ankunft geht es für alle Beteiligten dann in den Swadini-Nationalpark am Blyde River Canyon unweit des Krüger-Nationalparks.

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic im Dschungelshow-Finale

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo im September 2021

Instagram / cosimoofficial "Kampf der Realitystars"-Kandidat Cosimo

