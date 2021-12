Was für ein Hin und Her! Im Privatleben von Aaron Carter (33) ging es zuletzt ziemlich turbulent zu: Erst hatte er stolz verkündet, dass er und seine Partnerin Melanie Martin Eltern geworden sind – dann gab er überraschend die Trennung von der Mutter seines Sohnes bekannt. Im Netz schoss Aaron daraufhin heftig gegen seine Ex – nur um heute wieder in den höchsten Tönen von ihr zu schwärmen. Jetzt bestätigte der Sänger tatsächlich auch, dass er und Mel wieder ein Paar sind.

Gegenüber TMZ stellte Aaron klar, dass er und seine Liebste sich ausgesprochen und versöhnt haben. Offenbar haben sich die zwei für ihr gemeinsames Kind wieder zusammengerauft und wollen es noch einmal miteinander versuchen. Zwar habe die Blondine den 33-Jährigen sehr verletzt – er sei aber der Meinung, dass jeder eine zweite Chance verdient habe. In Zukunft will das vereinte Paar an einem Strang ziehen und seine Hater in die Schranken weisen.

Für viele Fans kommt das Liebes-Comeback wohl nicht sehr überraschend. Immerhin hatte Aaron seiner Partnerin kurz vor seinem offiziellen Statement eine rührende Liebeserklärung gemacht. "Unser kleiner Prinz Lyric Carter liebt Weihnachts-Oldies – genau wie sein Daddy. Melanie, ich liebe dich dafür, dass du mir das größte Geschenk gemacht hast. Du bist eine tolle Frau, alles, was ich brauche. Ich bin dir so dankbar, mein Liebling", schrieb der US-Amerikaner auf Instagram.

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter

Instagram / aaroncarter Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie und seinem Sohn Prince Lyric

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter und Melanie Martin

