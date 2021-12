Haben sich Aaron Carter (33) und Melanie Martin wieder zusammengerauft? Der Musiker und seine On-off-Partnerin haben vor wenigen Wochen gemeinsamen Nachwuchs bekommen. Nur kurz nach den schönen Babynews machten die zwei allerdings ihre Trennung offiziell. Aaron schimpfte immer wieder über seine Ex und machte ihr fiese Vorwürfe. Jetzt scheint es aber ganz so, als könnte es doch noch zum Happy End kommen: Der Sänger schwärmte in den höchsten Tönen von der Mutter seines Kindes.

Laut verschiedenen US-amerikanischen Medien habe Aaron auf Instagram nur liebe Worte für seine vermeintliche Ex-Freundin übrig gehabt. Unter einem Bild, das ihn und seinen Sohn zeigte, schrieb er demnach: "Unser kleiner Prinz Lyric Carter liebt Weihnachts-Oldies – genau wie sein Daddy. Melanie, ich liebe dich dafür, dass du mir das größte Geschenk gemacht hast. Du bist eine tolle Frau, alles, was ich brauche. Ich bin dir so dankbar, mein Liebling." Kurz nach diesem emotionalen Posting löschte der 33-Jährige allerdings sein Social-Media-Profil – die Fans können also keinen Blick mehr auf die süße Liebeserklärung werfen.

Dass sich das vielleicht wieder vereinte Paar gerade annähert, war aber schon zuvor bekannt. Melanie hatte Aaron öffentlich um Verzeihung gebeten. "Ich wollte nur öffentlich machen, dass ich mich bei dem Vater meines Sohnes, Aaron, entschuldigen möchte", stellte sie klar. Offenbar gab es einen großen Streit, bei dem auch Aarons Schwester eine Rolle gespielt hatte. Die Neu-Mama habe das Familienmitglied ohne Aarons Einverständnis kontaktiert.

Anzeige

Instagram / aaroncarter Aaron Carter mit seinem Sohn

Anzeige

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter im März 2021

Anzeige

Instagram / aaroncarter Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie und seinem Sohn Prince Lyric

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de