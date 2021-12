Mit diesem Foto spaltet Estefania Wollny (19) die Meinungen ihrer Community! Die Die Wollnys-Bekanntheit hat in den vergangenen Monaten ordentlich abgenommen. Und mit ihrer Bodytransformation scheint sie total glücklich zu sein. Immer wieder hält Estefania ihre erschlankte Form auf Fotos fest. Für gewöhnlich bekommt sie dafür bewundernde Worte von ihren Followern zu hören. Doch unter die Kommentare zu ihrem neuesten Pic mischen sich jetzt auch besorgte Stimmen.

Auf Instagram veröffentlichte die 19-Jährige jetzt ein Spiegel-Selfie, auf dem sie eine schwarze Strumpfhose und ein tailliertes Skaterkleid mit Blumenmuster trägt. Während viele User Estefanias Form erneut loben, zeigen andere sich besorgt. "Bitte nimm nicht mehr ab", kommentierte etwa ein Fan das Foto und bekam dafür Zustimmung. Einige Follower finden sogar, dass die ehemalige DSDS-Teilnehmerin jetzt schon zu dünn ist.

Seit Estefania in der Öffentlichkeit steht, muss sie sich Bemerkungen über ihren Körper anhören. Eine Userin nahm sie in der Kommentarspalte deshalb nun in Schutz. "Oh je, erst ist sie den Leuten zu kräftig und dann ist sie den Leuten zu dünn. Egal welches Gewicht sie hat, Hauptsache sie ist gesund und sie fühlt sich wohl damit", betonte die Followerin.

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im November, 2021

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im September 2021

Anzeige

RTL2 Estefania Wollny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de