Cathy Hummels (33) sorgte für funkelnde Äuglein bei ihrem Sohnemann! 2018 kam das erste gemeinsame Kind der Moderatorin und ihres Mannes Mats Hummels (32) auf die Welt. Der kleine Junge ist der ganze Stolz des Paares. Immer wieder betont die Mutter, wie wichtig es ist, ihr Kind mit Liebe zu überschütten. Jetzt erfüllte Cathy ihrem Ludwig (3) zum Nikolaus einen sehnlichsten Wunsch: Er bekam ein Klemmbaustein-Riesenrad!

Auf Instagram gab Cathy Einblick in den tollen Nikolaustag, den sie mit Ludwig verbrachte. Ihre Freundin Anna schlüpfte extra in ein Nikolauskostüm, um dem Dreijährigen sein Geschenk zu überreichen. Doch bevor es ans große Auspacken ging, las Cathy ihrem Sohn ihm Namen des Nikolaus einen Brief vor: "Lieber Ludwig, du bist ein grandioser toller Junge und deine Mama liebt dich so sehr", lauteten die rührenden Zeilen.

Dann bekam Ludwig von Mama Cathy seinen großen Wunsch erfüllt: Es gab ein Riesenrad von Lego! "Er hat sich dieses Riesenrad so sehr gewünscht – seit Wochen. Ich liebe seine leuchtenden Augen voll mit Fantasie und Glaube", schwärmte die Influencerin von der süßen Reaktion ihres Sohnes.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels' Freundin Anna in einem Nikolauskostüm, Dezember 2021

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels am Nikolaustag, 2021

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels im November 2021

