Können Fans diesen neuen Look verkraften? Kultmoderator Thomas Gottschalk (71) begeisterte Millionen Fans am 6. November bei der Neuauflage von Wetten, dass..? Von 1994 bis 2011 moderierte der Entertainer die Show. Dabei begeisterte der gebürtige Bamberger seine Fans nicht nur mit seinem Moderationsstil, sondern auch seinem Look, wozu seine typischen blonden Löckchen gehören. Doch die gehören jetzt der Vergangenheit an: Thomas hat eine neue Frisur!

Beim Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen", den Günther Jauch (65) zum letzten Mal moderierte, war auch sein Wegbegleiter Thomas Gottschalk zu Gast. In der Show verblüffte der 71-Jährige mit einem neuen Haarschnitt. Locken adé heißt es jetzt bei dem Fernsehstar. Stattdessen umranden jetzt glatte, blonde Haare seinen Kopf.

Bei "Wetten, dass..?" kündigte der gebürtige Bamberger bereits an, sich nach der Neuauflage der Show eine Frisurveränderung vornehmen zu lassen. "Ich habe nämlich die Absicht, mir nach dieser 'Wetten, dass..?'-Sendung endlich die Haare schneiden zu lassen. Runter mit den Locken!", teilte er Moderatorin Michelle Hunziker (44) mit. Was sagt ihr zu Thomas' neuen Look? Stimmt unten ab!

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk und Günther Jauch bei "Menschen, Bilder, Emotionen"

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk im Jahr 2004

Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?" im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de