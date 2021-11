Jessica Paszka (31) plaudert über in ihre Gefühlswelt! Im Netz hält die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin ihre Fans immer über ihr Leben auf dem Laufenden – so auch darüber, dass im Dezember bei der Influencerin und ihrem Liebsten, Johannes Haller (33), jede Menge ansteht: Zusätzlich zu ihrer standesamtlichen Hochzeit lassen die beiden TV-Persönlichkeiten außerdem ihre Tochter Hailey-Su taufen. Jetzt verriet Jessi, dass sie deswegen in letzter Zeit ganz schön gestresst ist.

In ihrer Instagram-Story wendete sich die ehemalige Bachelorette nun im Bademantel an ihre Fans und erzählte, dass sie von der Hochzeit sowie der vorübergehenden Rückkehr nach Deutschland teilweise etwas überfordert sei. "Ich habe so viel aktuell zu planen", verriet sie. Anfang November habe sie noch gedacht, dass sie ausreichend viel Zeit habe – und nun steht der Umzug bereits kurz bevor. "Ich werde wahrscheinlich in den Flieger steigen und denken 'Oh Scheiße! Das und das habe ich vergessen'", berichtete die Mama lachend.

Sie sei nervös, blicke aber dennoch voller Zuversicht auf die bevorstehende Zeit. "Ich freue mich auf jeden Fall auf alles was kommt, aber drückt [uns] die Daumen, dass mit unserer Hochzeit alles klappt", bat die 31-Jährige. Auch da gebe es nämlich noch einige Dinge, die organisiert werden müssten. "Ja, ich bin leicht gestresst. Ich muss aber ehrlich zugeben: Es ist ein positiver Stress, aber ich hoffe, dass alles glattlaufen wird", beteuerte die in Essen geborene Beauty.

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im August 2021 in Rom

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2021

