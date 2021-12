Der kleine Axel Oxlade-Chamberlain ist inzwischen ganz schön flink unterwegs. Erst vor wenigen Monaten begrüßten Perrie Edwards (28) und ihr Freund Alex Oxlade-Chamberlain (28) ihren Sohn auf der Welt. Jetzt feierten die frischgebackenen Eltern einen großen Meilenstein im Leben ihres Sprösslings: Er machte seine ersten Schritte – aber so ganz ohne Hilfe geht es wohl doch noch nicht. Perrie hielt das Ganze auf Video fest.

Die Little-Mix-Sängerin teilte jetzt in ihrer Instagram-Story einen Clip ihres Kleinen. Darauf sieht es im ersten Moment fast so aus, als laufe Axel ganz alleine – tatsächlich wird er aber gehalten, vermutlich von seiner Mama. Gekleidet ist Alex und Perries Nachwuchs in einen niedlichen Einteiler mit weihnachtlichem Motiv – dazu trägt er ein Paar rote Söckchen mit Weihnachtsbäumen darauf. Das mit dem Laufen muss Axel offenbar noch ein bisschen üben, bis er es auch ohne Hilfe schafft.

Vielleicht teilt die Musikerin ja schon bald ein Video, in dem ihr Söhnchen seine echten ersten Schritte macht. Seit der Geburt ihres Kindes gibt die 28-Jährige ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren neuen Alltag als Mutter. In ihrer Rolle als Mama scheint die "Sweet Melody"-Interpretin total aufzublühen. "Es ist anstrengend, aber es ist das Ganze wert", berichtete Perrie erst vor wenigen Tagen im Interview mit Heart Radio.

Anzeige

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards' Sohn Axel Oxlade-Chamberlain

Anzeige

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im November 2021

Anzeige

Instagram / perrieedwards Little-Mix-Sängerin Perrie Edwards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de