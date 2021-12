Reagiert er damit auf die aktuelle Kritik? Vor einigen Tagen sprach Alec Baldwin (63) erstmals öffentlich über das Schuss-Drama am Set seines neuen Films "Rust". Bei den Dreharbeiten war die Kamerafrau Halyna Hutchins mit einer Waffe getötet worden, die der Schauspieler in den Händen gehalten hatte. In einem TV-Interview betonte er nun, für das Unglück nicht verantwortlich zu sein. Einige Zuschauer kauften Alec jedoch weder seine Erklärungen noch seine Tränen ab. Einige Tage nach dem Interview wurde nun sein Twitter-Account gelöscht.

Eigentlich ist der 63-Jährige leidenschaftlich gern auf Twitter unterwegs. Er hat sogar gleich zwei verifizierte Profile auf dem Mikroblogging-Dienst. Auf dem aktiveren Account hatte Alec sich zuletzt häufiger über das Schuss-Drama geäußert – doch genau dieser wurde jetzt gelöscht. Ob er damit auf die Kritik nach seinem "Rust"-Interview reagiert oder ob etwas anderes hinter der Löschaktion steckt, ist bisher nicht bekannt.

Neben den Netz-Usern finden auch einige Fachleute, dass das Interview nicht die beste Idee war. Schließlich sind die Ermittlungen zu dem Unfalltod noch nicht abgeschlossen. Eine Rechtsexpertin glaubt deshalb, dass Alecs Aussagen sogar gegen ihn verwendet werden könnten.

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin bei einem Filmfestival in East Hampton, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin auf einem Charity-Event in NYC im September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de