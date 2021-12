Willow Smith (21) will ihre Liebe zu De'Wayne Jackson mit aller Welt teilen. Anfang des Jahres hatte die "Focus"-Darstellerin öffentlich bekannt gegeben, dass sie eine polyamoröse Beziehung mit ihrem Freund Tyler Cole führe. Das bedeutet, dass die Tochter von Will Smith (53) und Jada Pinkett-Smith (50) so viele Partner haben kann, wie es ihr beliebt. Anfang Dezember wurde sie dann schließlich mit dem Musiker De'Wayne abgelichtet. Jetzt wurden Willow und er erneut schmusend gesehen.

Am Strand von Miami entdeckten einige Paparazzi die "Wait A Minute"-Interpretin und ihre männliche Begleitung und lichteten die beiden Turteltauben mehrfach beim Kuscheln ab. So schienen Willow und De'Wayne ihre gemeinsame Zeit sehr zu genießen, denn auf den Schnappschüssen ist zu erkennen, wie die 21-Jährige ausgelassen lacht. Auf einer lilafarbenen Jacke saßen die beiden im Sand oder umarmten sich innig. Auch einige herzliche Momente teilten die Kalifornierin und der Musiker miteinander. So küsste der "Perfume"-Interpret die Schauspielerin beispielsweise liebevoll auf die Wange.

Bereits vergangene Woche war die Sängerin knutschend mit ihrem Freund gesehen worden. Schon damals machte sich das Paar einen gemütlichen Tag am Strand und konnte dabei kaum die Finger voneinander lassen. Nachdem die beiden ein paar innige Küsse ausgetauscht hatten, cremte De'Wayne seine Liebste ein, bevor die zwei in der Sonne entspannten.

MEGA De'Wayne und Willow Smith im Dezember 2021

MEGA Willow Smith und ihr Freund

Getty Images Willow Smith im Dezember 2021

