Kelly Clarkson (39) hat gemischte Gefühle, wenn sie an die Feiertage denkt. Die Sängerin heiratete im Jahr 2013 Brandon Blackstock (44). Nach zwei gemeinsamen Kindern folgte jedoch die Trennung. Kelly reichte im Juni 2020 die Scheidung ein. Ganz durch ist die Scheidung auch noch immer nicht. Inzwischen leben Kelly und Brandon aber getrennt und werden das kommende Weihnachtsfest nicht zusammen verbringen. Der Gedanke an die Feiertage machte Kelly jetzt traurig.

In einem Weihnachtsspecial, das auf NBC ausgestrahlt wurde, gab Kelly preis, dass sie sich etwas "allein und verloren" fühle, wenn sie an die Weihnachtstage denke. "Die Feiertage bringen eine ganze Reihe von Emotionen mit sich", erklärte die zweifache Mutter, bevor sie ihr neues Lied "Merry Christmas (To the One I Used to Know)" performte. Zu dem Lied gab die Musikerin preis, dass sie beim Schreiben des Songs sogar sehr geweint habe.

"Als ich den nächsten Song geschrieben habe, habe ich mir die Augen ausgeweint, was sogar zur Weihnachtszeit vorkommt. Ich mache gerade eine wirklich harte Zeit durch und es war ein wirklich hartes Jahr für viele von uns", erklärte Kelly. Das Musikstück sei nun für diejenigen bestimmt, die nicht das besinnliche Weihnachtsfest erleben können, das sie sich wünschen. Von solchen Weihnachtsliedern gebe es nicht viele, weiß die 39-Jährige.

ActionPress/ Sipa Press Kelly Clarkson mit ihrer Familie bei der "Ugly Dolls"-Premiere

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

