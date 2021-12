Im kommenden Jahr steigt eine Tanzparty der ganz besonderen Art! Erst vor wenigen Wochen kam die Herbststaffel von The Masked Singer zu einem Ende. Als Sieger ging dieses Mal Mülli Müller hervor – und darunter steckte der erste DSDS-Gewinner Alexander Klaws (38). Doch schon bald darf auch über die Identität von maskierten Tänzern gerätselt werden. Das Spin-off "The Masked Dancer" geht an den Start – und nun steht auch endlich fest, wann!

In einer Pressemitteilung gab ProSieben nun den Starttermin der ersten Staffel bekannt. Ab Donnerstag, den 6. Januar 2022, wird das neue Format zu sehen sein. In vier Liveshows werden sieben Stars in aufwendigen Kostümen spektakuläre Choreographien zum Besten geben und ein neues Rateteam zu wilden Spekulationen antreiben. Als Moderator wird, ebenso wie bei "The Masked Singer", wieder Matthias Opdenhövel (51) im Einsatz sein.

Der Ostwestfale blickt dem anstehenden Format schon mit Freude entgegen und ist selbst auch megagespannt. "Unter den Masken und Kostümen tanzen – das klingt erstmal ziemlich schwierig. Ist es auch. Sowohl fürs Performen, als auch fürs Raten", ist sich Mathias sicher. Doch immerhin gebe es unverkennbare Gesten, die die Promis entlarven können – so wie bei Bülent Ceylan (45) bei "The Masked Singer", der von Fans aufgrund seiner Fingerhaltung als Engel erkannt wurde.

Getty Images Sänger Alexander Klaws im Finale von "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel und das "The Masked Singer"-Axolotl

ActionPress Bülent Ceylan als "The Masked Singer"-Engel

