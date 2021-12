Konnten sich Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (38) wieder durchsetzten? Auch in dieser Woche traten die beiden Fernsehgesichter wieder bei Joko & Klaas gegen ProSieben gegen ihren Arbeitgeber an. Nachdem sich das Duo in der vergangenen Sendung bereits über einen Sieg freuen durften, wurde es heute erneut spannend. An diesem Abend konnten sich Joko und Klaas keine fünfzehn Minuten Sendezeit erspielen.

Zu Beginn lief es wirklich gut für das berüchtigte Fernsehduo, das wegen einer Verletzung am Knie des Mönchengladbachers am heutigen Abend mit Jakob Lundt sogar noch eine kleine Unterstützung an die Hand bekamen. Die ersten vier Spiele der Show konnten der 38-Jährige und der 42-Jährige für sich entscheiden. So erkannten die drei bei dem kleinen amüsanten Gesangsformat "The Taped Singer" beispielsweise Vanessa Mai (29) und Lucy Diakovska (45) unter ihrer Klebeband-Verkleidung. Auch bei den Zuschauern kam besonders dieses Spiel supergut an.

Doch dann verloren die Fernsehmoderatoren im fünften Spiel gegen Verona Pooth (53) und Micky Beisenherz (44) und mussten einen ersten Konter einstecken. Auch in der darauffolgenden Aufgabe mussten sie sich gegen Max Giesinger (33) und Johannes Oerding (39) geschlagen geben. Im Finalspiel hatten Joko, Klaas und Jakob dann allerdings vier Vorteile auf ihrer Seite, die das Trio gekonnt einzusetzen wusste. Im Endeffekt reichte es allerdings nicht für den Sieg.

ProSieben / Willi Weber Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Jakob Lundt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Willi Weber Verona Pooth bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" im Dezember 2021

ProSieben / Willi Weber Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen bei "Joko&Klaas gegen ProSieben"

