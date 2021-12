Jennifer Lawrence (31) legt einen Wow-Auftritt nach dem anderen hin! Die Schauspielerin und ihr Mann Cooke Maroney sind derzeit in freudiger Erwartung: Sie werden bald zum ersten Mal Eltern. Während sie ihre Schwangerschaft zunächst noch für sich behalten hatte, zeigte sich die Hunger Games-Darstellerin zuletzt immer wieder stolz mit Babybauch in der Öffentlichkeit. Jetzt geht das kugelrunde Schaulaufen weiter: Jennifer setzt ihre wachsende Körpermitte in einem engen Kleid perfekt in Szene!

Aktuelle Paparazzibilder zeigen die Blondine am Montag in New York. Im Big Apple war die 31-Jährige in bei "The Late Show" zu Gast – und schmiss sich dafür mächtig in Schale: Die US-Amerikanerin trug ein enges gepunktetes Kleid, in dem ihr großer Babybauch perfekt zu sehen war. Stolz streckte sie ihre neuen Rundungen in die Kamera und winkte ihren Fans zudem freudestrahlend zu!

Im Gespräch mit dem Moderator Stephen Colbert (57) plauderte die Schwangere in der TV-Show auch über ihre Schauspiel-Auszeit, die sie sich in den vergangenen Jahren genommen hatte. Auf die Frage, was sie in dieser Pause gemacht habe, antwortete Jennifer nur trocken: "Ich hatte eine Menge Sex!"

MEGA Jennifer Lawrence in New York

Backgrid / Action Press Jennifer Lawrence in New York

Getty Images Jennifer Lawrence im September 2019 in Paris

